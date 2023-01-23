『ETSUMI アルミケース ハードケース Eボックス アタッシュL 20L E-9035【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 05時 59分に出品され03月09日 05時 59分に終了予定です。即決価格は8,487円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 機材の持ち運びはもちろん、保管しておく際にも、気密性に優れ、衝撃に強いのがハードケース! エツミのハードケースは、プロのノウハウから生まれた高機能を誇るプロフェッショナル仕様です。軽量・堅牢で中仕切りは自由に 可能。出し入れが楽なアタッシュタイプ。