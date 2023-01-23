『スポーツ用品 ミカサ(MIKASA) サッカーボール 5号球 日本サッカー協会 検定球 ALMUNDO(アルムンド) (一般・大学・高校生・中学生用) 貼【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 29分に出品され03月09日 17時 29分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サッカーボール

【商品名】

ミカサ(MIKASA) サッカーボール 5号球 日本サッカー協会 検定球 ALMUNDO(アルムンド) (一般・大学・高校生・中学生用) 貼



【商品説明】

・5号球(一般・大学・高校生・中学生用)

・人工皮革 /芝用

・日本サッカー協会検定球

・直径約22cm、円周約68-70cm

・重量約410-450g 推奨内圧0.900kgf/?



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。