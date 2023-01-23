『スポーツ用品 ミカサ(MIKASA) サッカーボール 5号球 日本サッカー協会 検定球 ALMUNDO(アルムンド) (一般・大学・高校生・中学生用) 貼【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 29分に出品され03月09日 17時 29分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サッカーボール
【商品名】
ミカサ(MIKASA) サッカーボール 5号球 日本サッカー協会 検定球 ALMUNDO(アルムンド) (一般・大学・高校生・中学生用) 貼
【商品説明】
・5号球(一般・大学・高校生・中学生用)
・人工皮革 /芝用
・日本サッカー協会検定球
・直径約22cm、円周約68-70cm
・重量約410-450g 推奨内圧0.900kgf/?
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
molten(モルテン) バックパック サッカー用 LF0013 黒
¥ 8433
アンブロ バックパック 消臭 UUANJA22 イビザブルー
¥ 8432
アンブロ バックパック 消臭 UUANJA22 イビザブルー
¥ 8432
ATHLETA(アスレタ) ボールバッグ SP-095 Fサイズ ブラック
¥ 8431
MONTA ストリートサッカー専用 STREET MATCH FIRE BALL
¥ 8429
アンブロ バックパック 消臭 UUANJA07 ブラック
¥ 8424
モルテン(molten) サッカーボール 5号球 中学生以上 国際公認球 検定球 ペレーダ5000芝用 メタリックブラック×蛍光オレンジ F
¥ 8422
MONTA ストリートサッカー専用 STREET MATCH FIRE BALL
¥ 8420
(マイター) Mitre Delta Plus サッカーボール RD1939 (ホワイト/ブラック/オレンジ)
¥ 8420
SFIDA スフィーダ VAIS ULTIMO PRO 5 SB21VU01-WHTRED サッカーボール
¥ 8414
SFIDA スフィーダ VAIS ULTIMO PRO 5 SB21VU01-WHTBLU サッカーボール
¥ 8414
MONTA ストリートサッカー専用 STREET MATCH FIRE BALL
¥ 8414
ペナルティ (PENALTY) メッシュボールバッグ 12個収納 ブラック 80×直径45cm PB8513
¥ 8414
molten(モルテン) サッカーボール ヴァンタッジオ4900 芝用 パワーオレンジ×ブラック 5号 一般・大学・高校・中学生用 国際公認球 検定球 F5A4900-O
¥ 8413
MONTA ストリートサッカー専用 STREET MATCH FIRE BALL
¥ 8405
プーマ ウルトラ アルティメット HG/AG puma 【サッカー・フットサル】 シューズ サッカースパイク 大人 メンズ ファイアリーコーラル (106896-03)
¥ 8399
アディダス adidas UEFA チャンピオンズリーグ 2020-2021 フィナーレ プロ AF5400-RY サッカーボール 5号球 公式試合球
¥ 8399
スポーツバッグ SFIDA Playerバックパック Lサイズ Mサイズ サッカー フットサル ボール収納 シューズ収納 SH-21B10 SH-21B11
¥ 8392
落札価格8486円
405 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！