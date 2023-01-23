『プリンス 半袖シャツ ゲームシャツ レディース PNK (000) S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 01時 50分に出品され03月04日 01時 50分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プリンス 半袖シャツ ゲームシャツ レディース PNK (000) S



【商品説明】

・SIZE:S 肩幅:34.5m 袖丈:13cm 身幅:43cm 着丈:51.5cm

・メイン素材: FDピンメッシュ: 100% ポリエステル

・素材構成: FDピンメッシュ: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 24.40 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。