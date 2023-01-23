『プリンス 半袖シャツ ゲームシャツ レディース PNK (000) S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 01時 50分に出品され03月04日 01時 50分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プリンス 半袖シャツ ゲームシャツ レディース PNK (000) S
【商品説明】
・SIZE:S 肩幅:34.5m 袖丈:13cm 身幅:43cm 着丈:51.5cm
・メイン素材: FDピンメッシュ: 100% ポリエステル
・素材構成: FDピンメッシュ: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 33.80 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8486円
940 入札履歴
終了
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