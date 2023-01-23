『ロイヤルカナン ユリナリー ケア ウェット (85g×12袋入) 48個セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 05時 28分に出品され03月27日 05時 28分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品の説明 泌尿器の健康を維持 ・泌尿器の健康を維持するためにミネラルバランスを調整しています 理想的な体重を維持 カロリーを適切に調整 ・理想的な体重の維持をサポート 猫が本能的に求める栄養バランス ・猫が本能的に求める栄養バランスを追求 原材料・成分 豚肉、鶏肉、鶏レバー、小麦粉、ポークプロテイン、セルロース、調味料、糖類、マリーゴールド抽出物（ルテイン源）、アミノ酸類（グリシン、タウリン、メチオニン）、ミネラル類（Ca、Na、Cl、P、K、Zn、I、Cu、Fe、Mn、キレートミネラル（Zn、Mn、Cu））、ビタミン類（コリン、D3、E、B1、C、ナイアシン、B2、パントテン酸カルシウム、B6、葉酸、ビオチン、B12）、増粘多糖類