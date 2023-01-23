『GNINE ビジネスバッグ トートバッグ ネイビー メンズ 大容量 革 フェイクレザー A4 出張 ジーナイン ヴィンテージPUレザーマルチ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 51分に出品され03月24日 22時 51分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GNINE ビジネスバッグ トートバッグ ネイビー メンズ 大容量 革 フェイクレザー A4 出張 ジーナイン ヴィンテージPUレザーマルチ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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