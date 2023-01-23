『アスメデル ASUMEDERU レイアップ 箱型小銭 14E-2057 BK (黒)【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 16時 26分に出品され05月03日 16時 26分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アスメデル ASUMEDERU レイアップ 箱型小銭 14E-2057 BK (黒)
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 9.80 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8486円
994 入札履歴
終了
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