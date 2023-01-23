『フジキ ベビーポルカ ミニ布団5点セット モノトーン MFT-800【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 07時 08分に出品され03月27日 07時 08分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 洗える布団で赤ちゃんは、いつも爽やかな寝心地。掛布団・枕の中綿は、ウォッシュロン綿を使用しているので、ご家庭で簡単に手洗いができる。