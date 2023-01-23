『リジッド ショベル 172 52310【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 33分に出品され04月01日 10時 33分に終了予定です。即決価格は8,485円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブレードとシャンクは一体型です。耐食性の14ゲージ鋼をテーパー成型した後、熱処理を施しています。