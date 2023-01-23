『テンペ菌発酵 大都 楽源茶 ティーバッグタイプ 32包【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 03時 59分に出品され03月17日 03時 59分に終了予定です。即決価格は8,485円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 内容量：1箱32包入（約1ヶ月分）

原材料：ギムネマ・シルベスタ、グァバ、隈笹、クコの葉、柿の葉、桑の葉、ヤーコン葉、青銭柳