『[特別療法食]ヒルズ プリスクリプション・ダイエット 犬用 消化ケア i/d 缶 チキン&野菜入り シチュー 156g×24缶【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 09時 09分に出品され03月29日 09時 09分に終了予定です。即決価格は8,485円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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JANコード/ISBNコード 0052742300412

商品コード 2022YR12MT18DAYWQ069IC075NZJ48L