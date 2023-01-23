『asobito(アソビト) ランタンケース キャメル 収納 防水帆布 ab-017CM【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 07時 58分に出品され03月13日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,485円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
asobito(アソビト) ランタンケース キャメル 収納 防水帆布 ab-017CM
【商品説明】
・サイズ : 幅約20×奥行約20×高さ約42cm
・モデル年度:2020
・材質 : 綿帆布
・注意事項1:アウトドアでの使用を目的として作られているため、白い衣類などには色移りする可能性がございます。
・注意事項2:独自の方法により採寸しております。多少誤差が生じる可能性がございますので予めご了承ください。
・部門名:ユニセックス・ユース
・重量 : 約600g
【サイズ】
高さ : 21.60 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 43.20 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8485円
597 入札履歴
終了
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