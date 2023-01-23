『asobito(アソビト) ランタンケース キャメル 収納 防水帆布 ab-017CM【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 07時 58分に出品され03月13日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,485円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

asobito(アソビト) ランタンケース キャメル 収納 防水帆布 ab-017CM



【商品説明】

・サイズ : 幅約20×奥行約20×高さ約42cm

・モデル年度:2020

・材質 : 綿帆布

・注意事項1:アウトドアでの使用を目的として作られているため、白い衣類などには色移りする可能性がございます。

・注意事項2:独自の方法により採寸しております。多少誤差が生じる可能性がございますので予めご了承ください。

・部門名:ユニセックス・ユース

・重量 : 約600g



【サイズ】

高さ : 21.60 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 43.20 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。