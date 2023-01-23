『ナーフ エリート デルタトルーパー E1911 正規品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 22時 01分に出品され03月15日 22時 01分に終了予定です。即決価格は8,485円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【カスタマイズができる手動ブラスター】バトルやミッションにあわせ4つのカスタマイズが楽しめるナーフエリートシリーズのブラスターです。着脱可能なストックとバレルエクステンション、タクティカルレールが付属しています。
【飛距離を狙うならエリートシリーズ】本 デルタトルーパーのブラスターでは、ダーツの最長飛距離27メートルを誇ります。
【連射も単射も可能なブラスター】 ブラスター上部のスライドを引き、トリガーをひくと、ダーツを1本発射する単射ができます。トリガーを引いた状態でスライドを前後に動かせば、連射が可能です。
【クリップでダーツを装填】ダーツクリップには12本まで格納可能です。 公式ダーツが12本標準付属しています。
【セット内容】ブラスター、ストック、バレルエクステンション、クリップ、ダーツ12本、取扱説明書
【対象年齢:8才以上】2021 Hasbro. All Rights Reserved.
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落札価格8485円
585 入札履歴
終了
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