『ルーカ バックパック ESTATE BACKPACK 4【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 42分に出品され03月14日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,485円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルーカ バックパック ESTATE BACKPACK 4
【商品説明】
・ストラップの種類: クロスボディ
・タテ47cmxヨコ31cmxマチ16cm
・ポケットの数:5(外側3/内側2)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:620g
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 38.70 cm
奥行 : 50.60 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8485円
925 入札履歴
終了
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