『ルーカ バックパック ESTATE BACKPACK 4【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 42分に出品され03月14日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,485円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルーカ バックパック ESTATE BACKPACK 4



【商品説明】

・ストラップの種類: クロスボディ

・タテ47cmxヨコ31cmxマチ16cm

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:620g



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 38.70 cm

奥行 : 50.60 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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