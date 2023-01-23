『アウトランド OUTLAND OL-102 BAATARA フレーム : マットブラック レンズ : レッドシャドーミラ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 03時 36分に出品され04月13日 03時 36分に終了予定です。即決価格は8,484円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトランド OUTLAND [ OL-102 ] BAATARA [ フレーム : マットブラック ] [ レンズ : レッドシャドーミラー&変更スモーク ]



【商品説明】

・レッドシャドーミラー×偏光スモーク

・レンズの材質：プラスチック(ミラー)

・レンズわくの材質：プラスチック

・可視光線透過率30％

・紫外線透過率0.1%



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。