『アウトランド OUTLAND OL-102 BAATARA フレーム : マットブラック レンズ : レッドシャドーミラ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 03時 36分に出品され04月13日 03時 36分に終了予定です。即決価格は8,484円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトランド OUTLAND [ OL-102 ] BAATARA [ フレーム : マットブラック ] [ レンズ : レッドシャドーミラー&変更スモーク ]
【商品説明】
・レッドシャドーミラー×偏光スモーク
・レンズの材質：プラスチック(ミラー)
・レンズわくの材質：プラスチック
・可視光線透過率30％
・紫外線透過率0.1%
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8484円
782 入札履歴
終了
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