『キャットタワー 猫タワー 木製 頑丈 据え置き 爪とぎ 安定性抜群 おしゃれ 室内 麻紐 かわいい 運動不足解消 ペット用品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 19時 27分に出品され03月17日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,484円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【素材】MDF（E1級）サイザル麻

【商品サイズ】44.5*54.5*137cm

【梱包サイズ】58*48*26cm

【重量】17.06kg 耐荷重：15kg

【おすすめポイント】高い耐久性無駄なく、長く使うこと9cmの全麻紐支柱フェルトボール付き転倒防止の帯