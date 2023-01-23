『ZIWI ピーク キャット缶 グラスフェッドビーフ 185g×12缶【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 09時 10分に出品され03月16日 09時 10分に終了予定です。即決価格は8,484円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 肉が豊富な食事を必要とする猫の生物学的なニーズに応え、牛肉、内臓、骨、ニュージーランド産緑イ貝を92％配合した水分たっぷりのフード

長期にわたって関節の健康と動きをサポートする天然のグルコサミンとコンドロイチンを含んでいます

ホルモン剤や抗生物質、成長促進剤は使用せずに飼育されています

穀類やジャガイモ、タピオカでん粉などの高血糖炭水化物は使用していません。

人口保存料や、カラギーナン、寒天、増粘剤などの不必要なつなぎは不使用



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