『帆船模型 完成品 木製 メイフラワー号 ピルグリム・ファーザーズ 全長 36cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 21分に出品され03月07日 10時 21分に終了予定です。即決価格は8,484円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ 36x7x29.5cm(長さx横幅x高さ)

重さ 286g

材質 チェリー、オーク、バーチ、メープル、ローズウッド等

モデルキットではなく完成品です。





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