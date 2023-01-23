『帆船模型 完成品 木製 メイフラワー号 ピルグリム・ファーザーズ 全長 36cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 21分に出品され03月07日 10時 21分に終了予定です。即決価格は8,484円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ 36x7x29.5cm(長さx横幅x高さ)
重さ 286g
材質 チェリー、オーク、バーチ、メープル、ローズウッド等
モデルキットではなく完成品です。
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落札価格8484円
939 入札履歴
終了
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