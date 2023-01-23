『ランドセル リュック キッズ 通園バッグ 入園式 子供 男の子 女の子 かばん リュックサック 入園準備 大容量 小学生 子供用 保育園 プレゼント 合成皮革 ギフト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 48分に出品され03月18日 14時 48分に終了予定です。即決価格は8,484円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 おしゃれなデザインと安定感抜群の配色使いがポイント！

防水素材を採用していますので、雨の日も安心です。

入園のお祝いに誕生日プレゼントなどのギフトとして。



商品内容：バッグ

カラー：ブラック、ネイビー、レッド、グリーン

素材合成皮革、その他

サイズ:38cm*33cm*15cm



キーワード：ランドセル リュック キッズ バッグ 入学式 お出かけ 女の子 男の子 子供用 男女兼用 入学準備 新学期 プレゼント 子供 バッグ 入園入学グッズ 小学校 通園 通学 4色 ランドセル 通園バッグ キッズ リュック バッグ 入学式 子供 男の子 女の子 かばん リュックサック 大容量 小学生 幼児 子供用 幼稚園 保育園 おしゃれ プレゼント 誕生日 お出かけ 旅行 合成皮革 防水 入園祝い 入園準備 ギフト 丈夫 使いやすい ファスナー





手作業で採寸しており、2-3ｃｍの誤差はあります。