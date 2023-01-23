『ランドセル リュック キッズ 通園バッグ 入園式 子供 男の子 女の子 かばん リュックサック 入園準備 大容量 小学生 子供用 保育園 プレゼント 合成皮革 ギフト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 48分に出品され03月18日 14時 48分に終了予定です。即決価格は8,484円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
おしゃれなデザインと安定感抜群の配色使いがポイント！
防水素材を採用していますので、雨の日も安心です。
入園のお祝いに誕生日プレゼントなどのギフトとして。
商品内容：バッグ
カラー：ブラック、ネイビー、レッド、グリーン
素材合成皮革、その他
サイズ:38cm*33cm*15cm
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手作業で採寸しており、2-3ｃｍの誤差はあります。
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落札価格8484円
759 入札履歴
終了
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