『バレーバー バレエバー 高さ 5段階 調整 耐荷重100kg スタンド バレエ バー レッスンバー 天然木 プレゼント 手すり レッス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 08時 41分に出品され04月01日 08時 41分に終了予定です。即決価格は8,484円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 一年品質保証



梱包サイズ（折り畳みサイズ）

82*82*23cm（12kg）



重量

約12KG



原産国

中国



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