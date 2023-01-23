『バレーバー バレエバー 高さ 5段階 調整 耐荷重100kg スタンド バレエ バー レッスンバー 天然木 プレゼント 手すり レッス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 08時 41分に出品され04月01日 08時 41分に終了予定です。即決価格は8,484円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
一年品質保証
梱包サイズ（折り畳みサイズ）
82*82*23cm（12kg）
重量
約12KG
原産国
中国
返品／交換について
※お客様組み立て品となります。
※ご使用に支障ない程度の運送によるキズや、シミなどが発生する可能性がございます。
※ご使用に支障のない不良につきましては、ご返品を承る事は出来かねます。
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落札価格8484円
896 入札履歴
終了
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