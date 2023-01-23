『キャットウォーク 猫の家具 猫登山フレーム 運動不足解消 木製 壁 猫のおもちゃ 猫の家具 壁の装飾【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 17時 18分に出品され03月10日 17時 18分に終了予定です。即決価格は8,483円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製品説明
【製品名】 猫用のホイールランニングマシーン
【材料】 木製
【サイズ】 写真通り サイズは目安になります。
【タイプ】写真参照をお願いします。
※ご注文時にお問い合わせフォームよりご希望をお知らせください。
【注意事項】
*光の具合により、色や素材のイメージが写真と若干異なる場合がございます
*サイズ多少の誤差がございます、ご了承ください。
*輸入品につき傷やスレなどがある場合がございます。返品交換はお受け致しておりません。
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落札価格8483円
8 入札履歴
終了
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