『ジェットイノウエ(JET INOUE) COBデイライト 526847【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 17時 20分に出品され03月20日 17時 20分に終了予定です。即決価格は8,483円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェットイノウエ(JET INOUE) COBデイライト 526847
【商品説明】
・COBデイライト
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 18.10 cm
奥行 : 21.80 cm
重量 : 550.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8483円
808 入札履歴
終了
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