『大光電機(DAIKO) LEDキッチンスポット (ランプ付) LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K DBK-39748Y【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 12時 08分に出品され03月24日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,483円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大光電機(DAIKO) LEDキッチンスポット (ランプ付) LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K DBK-39748Y



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。