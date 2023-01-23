『大光電機(DAIKO) LEDキッチンスポット (ランプ付) LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K DBK-39748Y【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 12時 08分に出品され03月24日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,483円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大光電機(DAIKO) LEDキッチンスポット (ランプ付) LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K DBK-39748Y
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8483円
834 入札履歴
終了
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