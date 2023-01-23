『シエラデザインズ トートバッグ 手さげバッグ 60/40 ジップ トート M 1926 メンズ BLACK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 10時 39分に出品され03月15日 10時 39分に終了予定です。即決価格は8,483円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シエラデザインズ トートバッグ 手さげバッグ 60/40 ジップ トート M 1926 メンズ BLACK



【商品説明】

・メイン素材: ナイロン，コットン

・原産国:フィリピン

・留め具の種類: ファスナー

・素材:表地 /綿60% ナイロン40%



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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