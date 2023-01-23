『カンタベリー バッグ デイパック DAY PACK ディパック AB02300 34_カーキ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 07時 01分に出品され04月19日 07時 01分に終了予定です。即決価格は8,483円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カンタベリー バッグ デイパック DAY PACK ディパック AB02300 34_カーキ
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ57cmxヨコ33cmxマチ20cm
・ポケットの数:5(外側4/内側1)
・メイン素材: ポリエステル・PVC
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:700g
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 49.20 cm
奥行 : 58.90 cm
重量 : 750.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8483円
138 入札履歴
終了
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