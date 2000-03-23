『コールマン 封筒型シュラフ パフォーマーIII C10 イエロー + キャンパーインフレーターマット シングル III 2000034775 + 2000032354 Coleman【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 10時 21分に出品され03月07日 10時 21分に終了予定です。即決価格は8,483円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【シュラフ】

洗濯機で洗える

封筒型スリーピングバッグ

カラー：イエロー

サイズ：約80×190cm ( 収納時/約直径20×40cm )

重量：約1.1kg

素材：

表地/ポリエステル

裏地/ポリエステル

中綿/ポリエステル

快適温度：10以上

付属品：収納ケース



【大型マット】

超快適！厚さ5cmでさらに快適な寝心地、連結可能なシングルサイズマット



使用サイズ：約63×195×5(h)cm

収納時サイズ：約15(直径)×70cm

重量：約1.8kg

素材：ポリエステル、ポリウレタンフォーム

付属品：収納ケース





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