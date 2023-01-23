『Zhenh 水中釣りカメラ、魚群探知機 液晶プロッターデジタル魚探 水中カメラ 魚群探知機 海の氷湖用のIP67防水 夜釣り対応 業務用魚探【お歳暮】』はヤフオクでから05月12日 21時 40分に出品され05月12日 21時 40分に終了予定です。即決価格は8,483円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Zhenh 水中釣りカメラ、魚群探知機 液晶プロッターデジタル魚探 水中カメラ 魚群探知機 海の氷湖用のIP67防水 夜釣り対応 業務用魚探



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 22.20 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。