『滑り台 すべり台 室内 室外 室内遊具 大型遊具 スウィング キッズ 子供 子供用 家庭用 誕生日 プレゼント 遊具 コンパクト 送料無料 ギフト PP197873【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 05時 08分に出品され03月25日 05時 08分に終了予定です。即決価格は8,483円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製品情報
本体素材：HDPE
梱包サイズ：幅88×奥行48.5×高さ29.5cm
重量（Net weight）：9.5kg
重量（Gross weight）：10.15kg
耐荷重：40kg
組立品
補足説明
プラスチックの製造過程で微細な傷や黒い点のような汚れが生じる場合がございますが品質上問題ありません。
（返品について
大型商品ですので、お客様都合による、ご返品を承る事が出来かねます。
万が一、搬入ができなかったなどの理由による、ご返品の際は往復の送料とお手数料をお客様にご負担いただきます。商品梱包サイズをよくお確かめの上ご購入下さいませ。)
※画像は撮影状況やPC環境によりイメージや色合いが若干異なる場合がございます。
※入荷時期により、商品仕様やデザインが異なる場合がございますのでご了承くださいませ。
※在庫切れ、メーカー欠品の場合はメールにてご連絡させていただきます。
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落札価格8483円
346 入札履歴
終了
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