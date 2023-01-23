滑り台 すべり台 室内 室外 室内遊具 大型遊具 スウィング キッズ 子供 子供用 家庭用　誕生日 プレゼント 遊具 コンパクト 送料無料 ギフト PP197873【2025年度カレンダ】

商品情報

製品情報

本体素材：HDPE

梱包サイズ：幅88×奥行48.5×高さ29.5cm

重量（Net weight）：9.5kg

重量（Gross weight）：10.15kg

耐荷重：40kg

組立品





補足説明

プラスチックの製造過程で微細な傷や黒い点のような汚れが生じる場合がございますが品質上問題ありません。



（返品について

大型商品ですので、お客様都合による、ご返品を承る事が出来かねます。

万が一、搬入ができなかったなどの理由による、ご返品の際は往復の送料とお手数料をお客様にご負担いただきます。商品梱包サイズをよくお確かめの上ご購入下さいませ。)



※画像は撮影状況やPC環境によりイメージや色合いが若干異なる場合がございます。

※入荷時期により、商品仕様やデザインが異なる場合がございますのでご了承くださいませ。

※在庫切れ、メーカー欠品の場合はメールにてご連絡させていただきます。