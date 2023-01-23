『新作登場★キャットタワー 据え置き 宇宙船付き 天然木 ハンモック付き おもちゃ 猫タワー おしゃれ 爪とぎ 多頭飼い 木登りキャットタワー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 20時 25分に出品され04月17日 20時 25分に終了予定です。即決価格は8,483円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材

支柱 : 紙管、麻紐

張り材 : ポリエステル

板材 : パーティクルボード

・カラー

ナチュラル

・商品サイズ

60.0×50.0×165.0cm

・梱包数

1

・梱包サイズ

63.0×40.0×52.0cm

・重量（N.W.）

15.2kg

・重量（G.W.）

24.0kg

・生産国

中国

・組立品/完成品

組立品