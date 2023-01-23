『バリバリパッドコロコロボール 〔×5セット〕 ダンボール 猫 爪とぎ 猫爪とぎ 猫の爪とぎ 爪研ぎ 猫おもちゃ【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 07時 04分に出品され03月26日 07時 04分に終了予定です。即決価格は8,483円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品名】 （まとめ） バリバリパッドコロコロボール （ペット用品） 【×5セット】 【ジャンル・特徴】 2種類のボールがコロコロ回って狩猟本能を刺激 【メーカー名】株式会社 猫壱 コロコロボールで遊んだり、つめとぎしたり、疲れたら上でゴロゴロしたり…可愛い姿が見られること間違いなしの爪とぎです。 直径40cm のびのび遊べる大きめサイズ バリバリパッドコロコロボールは、直径40cmの大きめサイズです。そして中央部分はダンボールつめとぎパッドになっています。つめとぎ部分も大きめなので、のびのびつめとぎできます。遊べてつめとぎもできて、猫ちゃんもごきげんに。 猫ちゃんの狩猟本能を刺激 まぁるいつめとぎをぐるりと囲む縁部分には２種類のコ
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落札価格8483円
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