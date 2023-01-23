バリバリパッドコロコロボール 〔×5セット〕 ダンボール 猫 爪とぎ 猫爪とぎ 猫の爪とぎ 爪研ぎ 猫おもちゃ【お歳暮】

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2種類のボールがコロコロ回って狩猟本能を刺激

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バリバリパッドコロコロボール 〔×5セット〕 ダンボール 猫 爪とぎ 猫爪とぎ 猫の爪とぎ 爪研ぎ 猫おもちゃ

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【商品名】 （まとめ） バリバリパッドコロコロボール （ペット用品） 【×5セット】 【ジャンル・特徴】 2種類のボールがコロコロ回って狩猟本能を刺激 【メーカー名】株式会社 猫壱 コロコロボールで遊んだり、つめとぎしたり、疲れたら上でゴロゴロしたり…可愛い姿が見られること間違いなしの爪とぎです。 直径40cm のびのび遊べる大きめサイズ バリバリパッドコロコロボールは、直径40cmの大きめサイズです。そして中央部分はダンボールつめとぎパッドになっています。つめとぎ部分も大きめなので、のびのびつめとぎできます。遊べてつめとぎもできて、猫ちゃんもごきげんに。 猫ちゃんの狩猟本能を刺激 まぁるいつめとぎをぐるりと囲む縁部分には２種類のコ