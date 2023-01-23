『ボビイブラウン ナチュラルブローシェイパー - #01 Blonde 4.2ml/0.14oz【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 19分に出品され03月04日 04時 19分に終了予定です。即決価格は8,483円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボビイブラウン ナチュラルブローシェイパー - #01 Blonde 4.2ml/0.14oz



【商品説明】

・クリームジェル仕様、簡単に使えるアイブロウアイテムです。

・タッチアップにも最適。



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 3.30 cm

奥行 : 9.90 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。