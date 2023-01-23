『ボビイブラウン ナチュラルブローシェイパー - #01 Blonde 4.2ml/0.14oz【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 19分に出品され03月04日 04時 19分に終了予定です。即決価格は8,483円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ボビイブラウン ナチュラルブローシェイパー - #01 Blonde 4.2ml/0.14oz
【商品説明】
・クリームジェル仕様、簡単に使えるアイブロウアイテムです。
・タッチアップにも最適。
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 3.30 cm
奥行 : 9.90 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8483円
537 入札履歴
終了
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