『アウトドアプロダクツ スクエアデイパック BIG PRINT LOGO SERIES レッド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 01時 05分に出品され04月24日 01時 05分に終了予定です。即決価格は8,482円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ スクエアデイパック BIG PRINT LOGO SERIES レッド



【商品説明】

[アウトドアプロダクツ] スクエアデイパック BIG PRINT LOGO SERIES レッド

・PC収納可

・タテ49cmxヨコ32cmxマチ19cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・メイン素材: ポリエステル

・収納可能サイズ: A3サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:770g

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【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 43.20 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

スクエアデイパック

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