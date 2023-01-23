『ビアンキ ボディバッグ 撥水 メンズ クロ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 50分に出品され03月25日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,482円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビアンキ ボディバッグ 撥水 メンズ クロ
【商品説明】
・PC収納可
・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能
・タテ35cmxヨコ20cmxマチ7cm
・ポケットの数:3(外側2/内側1)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル×合成皮革
・重量:470g
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 23.20 cm
奥行 : 38.20 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ビアンキ ボディバッグ 撥水 メンズ コン
¥ 8482
ミレスト フラップ バックパック LIKID リキッド 強撥水 耐水 PC メンズ レディース おしゃれ お洒落 旅行 ビジネス プレゼント
¥ 8482
デサント バックパック リュックサック EC限定モデルあり PCポケット 再帰反射 30L 通勤 通学 部活 MOVESPORT BKBL
¥ 8481
カミュクラフト ショルダーバッグ 27-06 ブラック
¥ 8481
[アウトドアプロダクツ] デイパック LODC103 コン
¥ 8481
CONDOR（コンドル） タクティカルギア 156 EDCショルダーバッグ ブラック
¥ 8481
(アクロトライ)acrotri CLASSYトート AC-5 ビジネス/カジュアル ショルダー可 (Brown(ブラウン）
¥ 8481
[デサント] バックパック リュックサック 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 抗菌消臭 再起反射 MOVESPORT BKBL
¥ 8481
エヴァーソウル ショルダーバッグ ベルト バッグ エンボス スカル ドクロ ゴシック ROCK PUNK ユニセックス
¥ 8481
ハクバ Fineseed TOKYO ビジネスバッグ BB1603 A4サイズ対応 16インチPC対応 カジュアルダウンスタイル 通勤 普段
¥ 8480
[ケルティ] リュック DAY PACK 容量:18L 2591918 メンズ ネイビー
¥ 8480
エバウィン 日本製ビジネスバッグ 撥水加工 B4サイズ収納可 EW21581 ブラック
¥ 8480
[ケルティ] トートバッグ NYLON TOTE 2 S 容量:15L 2592344 Black
¥ 8479
クローム バックパック ROSTOV 2.0 DKMO_DUCK CAMO
¥ 8479
ロロラボ MASTROデニムバックパック<日本製> MB17004-000 インデイゴリジッド
¥ 8479
[リー] リュック ロゴ刺繍 ポケット多数 軽量多機能 PC収納可能 ホワイト
¥ 8479
[バッハ]BACH Dr.Duffel ドクターダッフル ダッフルバッグ 2L 281360 alpinegreen
¥ 8479
[ピエモンテ ルッソ] ナイロンツイル小さ目機能的なリュックサック 9703 チョコワイン
¥ 8479
落札価格8482円
46 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！