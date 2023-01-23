『ONOFF オノフ トートバッグ レッド OV0221-03【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 21時 17分に出品され04月13日 21時 17分に終了予定です。即決価格は8,481円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ONOFF オノフ トートバッグ レッド OV0221-03
【商品説明】
・ふたカバー付きトートバッグ
・小物が整理しやすいファスナー付きポケット
・素材:ポリエステル、サイズ:36×18×40(cm)、カラー:レッド
・部門名: ユニセックス大人
CMR-X08WWJK6XK
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 36.40 cm
奥行 : 50.80 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8481円
976 入札履歴
終了
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