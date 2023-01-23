『ペット用品 高密度段ボール トンネル型 猫 爪とぎ 爪研ぎ ダンボール 大型 穴あき枕 ダンボールハウス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 14時 05分に出品され03月04日 14時 05分に終了予定です。即決価格は8,481円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【遊んで爪とぎも出来ちゃう】
猫ちゃん大興奮間違いなし！
段ボール製ネコちゃんトンネルです。
お昼寝したり、爪とぎしたり、転がったり！
色々な楽しみ方が出来るので猫ちゃんも大満足！
猫ちゃんの好みよって設計されたおもちゃんです。
どっしりとした頑丈な爪とぎです。外でも中でも裏返しても使い方いろいろ！
ネコちゃんにとって、日頃のストレスも発散でき、健康な生活を毎日送ります。
商品仕様：
商品名：猫の爪とぎ
適用範囲：遊び、休憩、爪とぎ、ストレス発散
カラー：ホワイトとブラウン
重量：2.3kg
素材： ダンボール
サイズ： 縦58 x 横25.4x 高25.4 cm
注意事項：
サイズ表記は手作業にて行っておりますので、実物と若干の誤差が生じる場合がいます。
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落札価格8481円
796 入札履歴
終了
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