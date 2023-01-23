『ペット用品 高密度段ボール トンネル型 猫 爪とぎ 爪研ぎ ダンボール 大型 穴あき枕 ダンボールハウス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 14時 05分に出品され03月04日 14時 05分に終了予定です。即決価格は8,481円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【遊んで爪とぎも出来ちゃう】



猫ちゃん大興奮間違いなし！

段ボール製ネコちゃんトンネルです。



お昼寝したり、爪とぎしたり、転がったり！

色々な楽しみ方が出来るので猫ちゃんも大満足！



猫ちゃんの好みよって設計されたおもちゃんです。

どっしりとした頑丈な爪とぎです。外でも中でも裏返しても使い方いろいろ！

ネコちゃんにとって、日頃のストレスも発散でき、健康な生活を毎日送ります。



商品仕様：

商品名：猫の爪とぎ

適用範囲：遊び、休憩、爪とぎ、ストレス発散

カラー：ホワイトとブラウン

重量：2.3kg

素材： ダンボール

サイズ： 縦58 x 横25.4x 高25.4 cm



注意事項：

サイズ表記は手作業にて行っておりますので、実物と若干の誤差が生じる場合がいます。



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