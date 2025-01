矢沢永吉／TREASURE BOX [DVD]【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

種別:DVD 音楽邦楽ロック 発売日:2014/05/07 販売元:ガルル・レコード 登録日:2014/03/07 矢沢永吉 矢沢永吉映像作品 特典:特製スリーブケース/特典ディスク 内容:「It’s Only YAZAWA 1988 in TOKYO DOME」「JUST TONIGHT 1995 in YOKOHAMA STADIUM」「STILL ROCKIN’ 〜走り抜けて・・・〜 2011 in BUDOKAN」「JAMMIN’ ALL NIGHT 2012 in BUDOKAN」 解説:ロックンロールバンド“キャロル”解散後、1975年にシングル「I LOVE YOU,OK」でソロデビューを果たした“矢沢永吉”。「時間よ止まれ」をはじめとする大ヒット曲を数々生み出すほか、日本人アーティストとして初の日本武道館公演を成功させるなど、ロックシンガーとして不動の地位を確立。本作は、多くのファンから映像化を熱望されていたライブの4作品を1つにまとめたBOXセット。1988年自身初の東京ドーム、1995年横浜スタジアム、2011年、2012年日本武道館公演の模様をノーカットで完全収録。さらに矢沢のライブの楽しみのひとつでもあるMCを過去のライブから厳選し収録した特典DVD付。