『MID ロードマックス マッドエージェント アルミホイール 1本(15×4.5J 4-100 INSET45)AZワゴン MJ23S ROADMAX MUDAGENT【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 39分に出品され03月24日 13時 39分に終了予定です。即決価格は8,481円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー：MID

商品：ROADMAX MUDAGENT

カラー：セミグロスブラック

ホイールサイズ/リム径(inch)：15

リム幅(inch)：4.5

フランジ形状：J

ボルト穴数：4

P.C.D(mm)：100.0

インセット(mm)：45

ハブ高(mm)：30

ハブ径：φ67.1

DISC凸(mm)：9.5

リム深さ(mm)：

ドリル：

付属品：センターキャップ/ゴムバルブ

工法：鋳造1ピースホイール

安全基準：JWL VIA規格適合品



車両：マツダ

車種：AZワゴン

型式：MJ23S

年式：2008/09〜2012/10

純正ホイール：13/14/15

純正/推奨タイヤサイズ：165/55

グレード：カスタムスタイル含む

適合詳細：

備考：ディスク突出がありますので装着の際はご注意ください。

注意事項：

・本マッチングはあくまでもメーカー参考値となり、現車状況によります。

・本商品にタイヤは含まれません。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

タイヤ、ホイール タグ MID

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アルミホイール

1本(15×4.5J

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