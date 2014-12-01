『MID ロードマックス マッドエージェント アルミホイール 1本(15×4.5J 4-100 INSET45)アルト 36系 ROADMAX MUDAGENT【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 10時 21分に出品され03月07日 10時 21分に終了予定です。即決価格は8,481円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：MID
商品：ROADMAX MUDAGENT
カラー：メタリックグレー
ホイールサイズ/リム径(inch)：15
リム幅(inch)：4.5
フランジ形状：J
ボルト穴数：4
P.C.D(mm)：100.0
インセット(mm)：45
ハブ高(mm)：30
ハブ径：φ67.1
DISC凸(mm)：9.5
リム深さ(mm)：
ドリル：
付属品：センターキャップ/ゴムバルブ
工法：鋳造1ピースホイール
安全基準：JWL VIA規格適合品
車両：スズキ
車種：アルト
型式：36系
年式：2014/12〜
純正ホイール：13/15
純正/推奨タイヤサイズ：165/55
グレード：バン含む
適合詳細：
備考：
・ワークス、RSも13までインチダウン可能
・ディスク突出がありますので装着の際はご注意ください。
注意事項：
・本マッチングはあくまでもメーカー参考値となり、現車状況によります。
・本商品にタイヤは含まれません。
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落札価格8481円
402 入札履歴
終了
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