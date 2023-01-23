『サイズが選べる もっと消音サイレンサー タイプ115NA【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 19時 27分に出品され04月14日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,481円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サイズが選べる もっと消音サイレンサー タイプ115NA
【商品説明】
・【φBパイプ外径】 φ38
・【お勧め出来る社外のテール外径】 φ114.3からφ115
・【タイプ】 タイプ115NA
・【タイプの決定】[その他のイメージを見る]を参考にして下さい
・【商品外径】 φ109.3
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 16.20 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8481円
416 入札履歴
終了
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