『サイズが選べる もっと消音サイレンサー タイプ115NA【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 19時 27分に出品され04月14日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,481円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サイズが選べる もっと消音サイレンサー タイプ115NA



【商品説明】

・【φBパイプ外径】 φ38

・【お勧め出来る社外のテール外径】 φ114.3からφ115

・【タイプ】 タイプ115NA

・【タイプの決定】[その他のイメージを見る]を参考にして下さい

・【商品外径】 φ109.3



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。