『エルジン ELGIN 電波ソーラー 腕時計 メンズ FK1427S-BLP クォーツ ネイビー シルバー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 10分に出品され03月12日 14時 10分に終了予定です。即決価格は8,480円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品仕様】
(約)H43×W43×D9mm(ラグ、リューズは除く)、重さ(約)157ｇ、腕周り最大(約)20cm、最小(約)13cm
【素材】
ステンレス(ケース)、ステンレス(ベルト)
【仕様】
クオーツ、100ｍ防水、逆回転防止ベゼル、蓄光インデックス、電波受信機能：日本全国対応（４０/６０Hz両局対応、自動切替え）、タフソーラー（大容量ソーラー充電システム）、バッテリ−充電警告機能、パワーセービング機能 （暗所では一定期間が経過すると運針と自動受信を停止して節電します）、フル充電〜停止迄＝12ヶ月、カラー：ネイビー(文字盤)、シルバー(ベルト)ホワイト(インデックス)
【付属品】
専用BOX、保証書、取扱説明書
【保証期間】
1年間
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落札価格8480円
30 入札履歴
終了
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