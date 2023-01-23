『OUTDOOR PRODUCTS(アウトドアプロダクツ) カメラバッグ カメラデイパック03 普段使いにも便利な上下セパレートタイプ ブラック 2ODCDP03BK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 08時 03分に出品され04月30日 08時 03分に終了予定です。即決価格は8,480円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
世界60か国以上で愛されているロサンゼルス発のブランド「OUTDOOR PRODUCTS」から、おしゃれなカメラ用デイパックが登場上段の収納部にはカメラ機材以外の身の回り品の収納に便利。12インチノートPCやA4書類を収納できるスリーブと、小物を整理して収納できるポケットが付いています。下段の収納部はクッション材で厚く守られており、エントリークラスの一眼レフカメラと交換レンズの収納が可能。不意に開いて機材が落下するのを防ぐバックルが付いています。ショルダーハーネスにはポーチなどの取り付けに便利なDリングを装備、底面には屋外での直置き時も安心なフットスタンドがついています。カメラバッグには見えないカジュアルなデザインで街中でも違和感なく使えます。中仕切りをすべて外せば便利な普段使いのデイパックとしても活躍します。
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落札価格8480円
823 入札履歴
終了
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