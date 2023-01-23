『MILDLY 布団かばーシングル 4点セット コットン100% 布団カバーセット シングル：掛け布団カバー ボックスシーツ 枕カバー（2枚入【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 19時 56分に出品され04月10日 19時 56分に終了予定です。即決価格は8,480円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「MILDLY」より引用"
【商品名】
MILDLY 布団かばーシングル 4点セット コットン100% 布団カバーセット シングル：掛け布団カバー ボックスシーツ 枕カバー（2枚入
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.37 cm
横幅 : 30.23 cm
奥行 : 38.86 cm
重量 : 1.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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MILDLY 布団かばーシングル 4点セット コットン100% 布団カバーセット シングル：掛け布団カバー ボックスシーツ 枕カバー（2枚入
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落札価格8480円
212 入札履歴
終了
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