『ハンモックのある犬用のYESYEEEESカーシートカバーメッシュの窓からの後部座席の防水ペットシートカバーは スクラッチから保護され 車 並行輸入【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 13時 50分に出品され03月28日 13時 50分に終了予定です。即決価格は8,480円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・Khaki Standard YESPC-23BAK
・・Size:StandardColor:Khaki
・すべての車に適合します - 私たちは後部座席に2サイズのドッグカーシートカバーを提供します：ほとんどの標準車両では標準54インチ54インチW x 58インチ フルサイズのトラックや大型SUVなどの大型車両にX-Large 62” W x 64インチL 。穏やかなサイクルで冷たい水で洗濯できる
・メッシュビジュアルウィンドウ - フロントセンターメッシュウィンドウを介して見て 後部座席の子犬のコンテンツを見せてください。あなたは彼を見ることができます そして彼はまだACベントの流れを得ることができます。あなたのすべてのロードトリップに溶けたおもちゃのボウルなどを保管するための便利なポケット
・サイドフラップを使用した完全な保護 - ハンモックスタイルの子犬が座席から床に滑り落ちるのを防ぎます。この犬のカーシートカバーは 髪を中に保ち 車全体ではありません。室内装飾品を引き裂くのを防ぎます
・スライドはありません - ペット用防水リアシートプロテクターには クイックリリ
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落札価格8480円
747 入札履歴
終了
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