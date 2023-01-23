『Raw Paws ペット BPAフリー スローフィーダー ドッグボウル - ドッグボウル スローフィーダー 大型犬、中型犬&子犬 - 犬用ス【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 20時 18分に出品され03月12日 20時 18分に終了予定です。即決価格は8,480円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Raw Paws ペット BPAフリー スローフィーダー ドッグボウル - ドッグボウル スローフィーダー 大型犬、中型犬&子犬 - 犬用ス



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.41 cm

横幅 : 20.70 cm

奥行 : 20.90 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。