『日東工器 ELダイスB ELダイス 14B (69312)【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 00時 47分に出品され03月29日 00時 47分に終了予定です。即決価格は8,479円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日東工器 ELダイスB ELダイス 14B (69312)



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 7.25 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 9.00 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。