レゴジャパン 41700 ビーチでグランピング【新年の贈り物】

商品情報

レゴジャパン 41700 ビーチでグランピング

レゴジャパン 41700 ビーチでグランピング

/-- 格安 通販 安い おすすめ --/

【商品名】 レゴジャパン 41700 ビーチでグランピング /【メーカー名】レゴジャパン この夏はビーチでおしゃれにグランピング!子犬のぺブルをパドルボートに乗せて遊んだ後は、海岸で貝拾いや砂のお城づくり。桟橋で釣った魚は、テントの中のキッチンでおいしいお料理にしよう。太陽が沈んだら、焚き火を囲んでマシュマロを焼きながら、歌ったり、おしゃべりしたりしようね。テントの周りは風力発電のイルミネーションライトがキラキラ光ってムード満点! 【JANコード】 5702017117379 【メーカー品番】 41700 【原産国名】 中国 【対象年齢】 6才 【パッケージサイズ:幅】 382mm 【パッケージサイズ:高さ】 262mm 【パッケージサイズ:奥行き】 57mm 【パッケージ重量】 668g 【パッケージ形状】 箱 【版権表記】 leg0 the leg0 logo and the FRIENDSlogo are trademarks of the leg0 Group. (C)2022 The leg0Group. 【特記事項】 メーカーの仕様変更などに伴い、商品画像と実際の商品が異なる場合がございます。・・・続きは下へ