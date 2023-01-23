『ジャンボミラー 立て掛けタイプ 幅66cm×高さ166cmダークブラウン転倒防止金具付属 大きい鏡 大型姿見【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 15時 29分に出品され03月09日 15時 29分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャンボミラー 立て掛けタイプ 幅66cm×高さ166cmダークブラウン転倒防止金具付属 大きい鏡 大型姿見



【商品説明】

・※本商品ページは「ジョイライフ」が制作、管理しています。当店では正しい商品情報を掲載するよう最大限努めておりますので安心してお求めいただけますが、他店でのお求めの場合は類似品の可能性等がございますのでご注意ください。

・スタンドがなく、壁に取り付けるので無駄なスペースが要りません。背面の両サイドに転倒防止金具が付いてますので、必ず使用して下さい。

・ダークブラウン（DBR）、ホワイト（WH）の2色展開。ダークブラウンは黒に近いとても濃いブラウンです。

・立てかけタイプのジャンボミラー。大迫力の大型姿見です。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。