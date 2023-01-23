『自動給餌機 猫 犬 ペット 自動 餌やり 自動給餌器 タイマー 4L 1日5食 最大20日連続自動給餌 録音可 2Way給電 赤線センサー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 14時 41分に出品され03月23日 14時 41分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

自動給餌機 猫 犬 ペット 自動 餌やり 自動給餌器 タイマー 4L 1日5食 最大20日連続自動給餌 録音可 2Way給電 赤線センサー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 20.90 cm

横幅 : 21.30 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 1.98 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。