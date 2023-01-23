『自動給餌機 猫 犬 ペット 自動 餌やり 自動給餌器 タイマー 4L 1日5食 最大20日連続自動給餌 録音可 2Way給電 赤線センサー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 12時 05分に出品され03月28日 12時 05分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
自動給餌機 猫 犬 ペット 自動 餌やり 自動給餌器 タイマー 4L 1日5食 最大20日連続自動給餌 録音可 2Way給電 赤線センサー
【商品説明】
・?【10秒音声録音】 この自動給餌器は約30秒の録音機能が付いています。給餌時に飼い主さんの録音や音楽が自動に再生できます。
・?【1日5食、1食1-40単位、1単位約5g】 日に 1-5 食まで自動給餌でき、1食で 1-40 単位まで設定でき、1単位は約5gです。給餌量を細かく設定でき、ペットの食量によって適切に給餌できて猫や犬の体形を維持することに役に立ちます。食べ過ぎるペットにピッタリです。（ご注意：直径5-15 mmの範囲の乾燥フードにしか給餌できます。）
・?【4L大容量、最大連続20日間給餌可】 約4L/2kg、ペットの食量によって最大連続20日間給餌可能です。
・?【ステンレス製皿
【サイズ】
高さ : 20.90 cm
横幅 : 21.30 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 1.98 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8478円
42 入札履歴
終了
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