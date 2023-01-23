『ヤマハ YAMAHA?バスクラリネットマウスピース?BCL4C【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 17時 15分に出品され03月20日 17時 15分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヤマハ YAMAHA?バスクラリネットマウスピース?BCL4C
【商品説明】
・ティップオープニング:1.70mm
・フェイシング:31mm
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・対応機種:バスクラリネット
【サイズ】
高さ : 4.57 cm
横幅 : 5.08 cm
奥行 : 13.97 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8478円
475 入札履歴
終了
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