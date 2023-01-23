『活性炭チャコールパウダー・ ヤシ殻「食用・粉末タイプ 1kg 業務用 Pure Activated Charcoal powder【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 08時 41分に出品され03月08日 08時 41分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
活性炭チャコールパウダー・ ヤシ殻「食用・粉末タイプ 1kg 業務用 Pure Activated Charcoal powder
【商品説明】
・Fine grinding processing at a domestic factory
・Made from organic ingredients
・Made from organic palm shells
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 7.40 cm
奥行 : 23.80 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
純国産霊芝（長野県産）スライス 120g×3パック
¥ 8463
キッコーマン クランベリーURゼリー 85gＸ30個
¥ 8461
特定保健用食品 トクホ サンスター 緑でサラナ（160g×３０缶）１ケース箱売りオーサワ直送便（時間指定不可・別商品の同梱不可）コレステロー
¥ 8457
おいしいクレブソン（りんご酢バーモント）1800ml 4本うすめ容器2本付き
¥ 8457
アサヒグループ食品 クリーム玄米ブランカカオ 72g×6個
¥ 8455
アロエ(静岡県産)無添加100％パウダー【100g*4個】
¥ 8450
PHOSSIL プルーン りんご酢 配合 2本 ドテラ
¥ 8450
フランス 食の事典
¥ 8447
自然健康社 青紫蘇純エキス 35ml×3個 点滴容器入り
¥ 8442
沖縄産秋ウコン粒 200mg×500粒×4本 おきなわ晴家 沖縄県産秋ウコン使用 クルクミン含有 沖縄土産にも
¥ 8437
国産100%菊芋茶 ティーパック 無農薬 2.5g×15パック×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8436
国産100%菊芋チップス 50g×6袋セット 無添加 無農薬 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8436
国産 100%蓮根粉 100g×6袋セット 無添加 熊本県産 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8436
玉ねぎの皮 粉末 100g×6袋セット 国産 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8436
三通茶
¥ 8427
オレンジゼリー本舗 かりんのど飴 花梨 マルメロ エキス入り 100g×15袋 袋入り
¥ 8424
無農薬 スピルリナスピルリナ パウダー 100% 60g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8422
健康茶 国産100% 杜仲茶 粉末 国産 無農薬 30g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん山年園
¥ 8422
落札価格8478円
155 入札履歴
終了
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