『活性炭チャコールパウダー・ ヤシ殻「食用・粉末タイプ 1kg 業務用 Pure Activated Charcoal powder【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 08時 41分に出品され03月08日 08時 41分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

活性炭チャコールパウダー・ ヤシ殻「食用・粉末タイプ 1kg 業務用 Pure Activated Charcoal powder



【商品説明】

・Fine grinding processing at a domestic factory

・Made from organic ingredients

・Made from organic palm shells



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 7.40 cm

奥行 : 23.80 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。